Каллас обиделась на Трампа за слова о принудительном труде Глава дипломатии ЕС прокомментировала новое экономическое решение Трампа.
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Каллас обиделась на Трампа за слова о принудительном труде Глава дипломатии ЕС прокомментировала новое экономическое решение Трампа.
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