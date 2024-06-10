«Слил явно за деньги», — писательница Арбатова заявила о просочившемся фото Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк ушла из жизни, в связи с чем была собрана студия ее знакомых и друзей, которые попытались разобраться, как чувствовала себя звезда в последние годы, что с ней происходило, как скрывала детали собственной жизни.
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