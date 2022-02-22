«У Путина есть четыре мечты». Виктор Ерофеев о кровавом развитии украинского кризиса

Писатель дал «Собеседнику» развёрнутое интервью о ситуации, в которой мы все оказались и которая превращает Россию в реального изгоя Фото: Агентство «Москва» Публикуем отрывок из текста, который выйдет в ближайшем выпуске еженедельника «Собеседник».