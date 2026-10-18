Ирак: Двое полицейских были ранены в районе Аль-Тарджаман в Аль-Зафрании, Багдад, в ночные часы 17 октября во время столкновений с боевиками, когда они, как сообщается, пытались похитить директора инвестиционной компании.
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