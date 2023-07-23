Андрей Макаревич опять возмущается, теперь он недоволен израильскими порядками и самими израильтянами.
Евреи тоже не тот народ
Комментарии
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Юрий Рязанов
А Макаревичу я бы посоветовал поменьше пасть свою открывать и вонь уйдет как не бывало
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15 час.
vnesterov1960 Нестеров
А, может, с самим Макаревичем что-то не так? В России ему не нравится, в Израиле тоже перестаёт нравиться, беда...
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15 час.
ШКИПЕР
Да пошел бы этот гундосый кобыле в трещину.
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14 час.
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