Евреи тоже не тот народ

Юрий Рязанов А Макаревичу я бы посоветовал поменьше пасть свою открывать и вонь уйдет как не бывало

vnesterov1960 Нестеров А, может, с самим Макаревичем что-то не так? В России ему не нравится, в Израиле тоже перестаёт нравиться, беда...