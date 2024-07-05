Прокуратура не выявила нарушений в сносе 13 елей возле ТЦ «Омский». Тем, кто не согласен с таким решением, в ведомстве посоветовали обращаться в суд.
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Прокуратура не выявила нарушений в сносе 13 елей возле ТЦ «Омский». Тем, кто не согласен с таким решением, в ведомстве посоветовали обращаться в суд.