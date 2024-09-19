Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками два белгородских села

Повреждения получили социальный объект и легковой автомобиль Социальный объект и легковой автомобиль были повреждены в двух сёлах в Валуйском и Шебекинском округах Белгородской области в результате атак со стороны украинской армии.
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