В Узбекистане на военных сборах провели экскурсию в музей Славы и академию

Экскурсию в музей Славы, расположенный в мемориальном комплексе Сад Победы в Ташкенте, а также в академию сооруженных сил Узбекистана провели на учебных военные сборах для молодежи «Школа мужества», сообщает 23 сентября пресс-служба министерства обороны республики.