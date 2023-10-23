В Узбекистане на военных сборах провели экскурсию в музей Славы и академию

Экскурсию в музей Славы, расположенный в мемориальном комплексе Сад Победы в Ташкенте, а также в академию сооруженных сил Узбекистана провели на учебных военные сборах для молодежи «Школа мужества», сообщает 23 сентября пресс-служба министерства обороны республики.
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