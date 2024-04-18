Ученые из Калифорнии разработали универсальную вакцину против различных вирусов

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали новую стратегию вакцинации на основе РНК, которая эффективна против любого штамма вируса и может безопасно использоваться даже младенцами или людьми с ослабленным иммунитетом.
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