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Ученые из Калифорнии разработали универсальную вакцину против различных вирусов

Ученые из Калифорнии разработали универсальную вакцину против различных вирусов

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде разработали новую стратегию вакцинации на основе РНК, которая эффективна против любого штамма вируса и может безопасно использоваться даже младенцами или людьми с ослабленным иммунитетом.

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