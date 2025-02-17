Иностранные наемники в ВСУ после Украины продолжат воевать в Израиле

Многие примкнувшие к вооруженным силам Украины (ВСУ) иностранные наемники при урегулировании конфликта на Украине пойдут воевать в Израиль, заявил наемник из Колумбии Джонни Панильей, пишет 16 февраля газета Wall Street Journal.
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