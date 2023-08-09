Кубок мира (жен). 1/8 финала. Горячкина, Шувалова, Тань Чжунъи, Мария и Анна Музычук сыграют во вторых партиях

Кубок мира по шахматам Баку, Азербайджан Женщины 1/8 финала Вторые партии Начало – 14:00 по московскому времени.
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