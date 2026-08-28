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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» о дороге на матч с «Факелом»: «5 часов ожидания вылета, 2 часа в самолете, 3 в автобусе – и мы, наконец, в Воронеже!»

«Зенит» рассказал, как команда добиралась в Воронеж на матч 6-го тура Альфа-Банк РПЛ против « Факела ».

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