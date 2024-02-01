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Экс-губернатор Севастополя Овсянников задержан в Лондоне

Экс-губернатор Севастополя Овсянников задержан в Лондоне

В его доме нашли 98,5 тыс. долларов наличными.фото: kremlin.ru--> Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в своём лондонском доме полицией по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

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