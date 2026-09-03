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«Европейское будущее Беларуси начнётся с развала России» – воюющий за ВСУ змагар

«Европейское будущее Беларуси начнётся с развала России» – воюющий за ВСУ змагар

Погибшие в рядах ВСУ белорусские змагары «подадут пример будущим поколениям». Об этом в интервью «Апострофу» заявил бывший боевик змагарского «полка Калиновского», перешедший в 13-ю бригаду НГУ «Хартия» Владислав «Соня» Соловей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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