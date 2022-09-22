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Кто такая Махса Амини?

Кто такая Махса Амини?

В Иране вспыхнули протесты после смерти 22-летней девушки. Махса Амини умерла после задержания полицией нравов якобы за «неправильно надетый хиджаб».

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