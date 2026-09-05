Закрытие сезона 2026 Тверского Ретро Клуба: встречаемся 10 октября в ТРЦ “РИО”!

Тверской Ретро Клуб анонсировал закрытие сезона 2026 года. Тверской Ретро Клуб объявил дату закрытия сезона 2026 года: мероприятие пройдёт в субботу, 10 октября, на площадке ТРЦ «РИО» (г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым