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Закрытие сезона 2026 Тверского Ретро Клуба: встречаемся 10 октября в ТРЦ “РИО”!

Закрытие сезона 2026 Тверского Ретро Клуба: встречаемся 10 октября в ТРЦ “РИО”!

Тверской Ретро Клуб анонсировал закрытие сезона 2026 года. Тверской Ретро Клуб объявил дату закрытия сезона 2026 года: мероприятие пройдёт в субботу, 10 октября, на площадке ТРЦ «РИО» (г.

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