Рисование, изучение языков и спорт. Какие активности предлагают парки участникам «Московского долголетия»?

фото: РИА Новости/Константин Михальчевский В большинстве парков, подведомственных столичному Департаменту культуры и курируемых Мосгорпарком, проходят регулярные занятия, а также мероприятия проекта «Московское долголетие».
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