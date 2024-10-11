Минниханов в формате «на ногах» обсудил с Ушаковым подготовку к саммиту БРИКС в Казани

Раис Татарстана Рустам Минниханов в составе Российской делегации, которую возглавляет Президент РФ Владимир Путин принял участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященному 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.
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