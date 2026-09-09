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Россия и Вьетнам укрепили партнерство

Россия и Вьетнам укрепили партнерство

Разворот России на Восток наполнился новыми красками. На этот раз ведущую роль в укреплении евразийской интеграции сыграл традиционный партнер нашей страны Вьетнам, с которым Российская Федерация реализует всеобъемлющее стратегическое партнерство.

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