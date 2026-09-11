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Невеста

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Гостевой брак: личный взгляд на отношения без общего быта

Гостевой брак: личный взгляд на отношения без общего быта

Когда я впервые услышала словосочетание «гостевой брак», в голове возникла картинка чего-то несерьёзного, почти легкомысленного.

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