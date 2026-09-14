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Царьград

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Круиз обернулся экстренной эвакуацией: санавиация Ленобласти спасла туристку на Валааме

Круиз обернулся экстренной эвакуацией: санавиация Ленобласти спасла туристку на Валааме

Туристку на Валааме спасали с помощью санавиации. Женщина ранее отправилась в круиз, но почувствовала себя плохо.

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