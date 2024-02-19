Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЮРИЙ БАРАНЧИК. ПОЧЕМУ США ЗАПРОСИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

ЮРИЙ БАРАНЧИК. ПОЧЕМУ США ЗАПРОСИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

История с «космической угрозой» выглядит очень странно для всех, кто понимает специфику работы подобных сфер.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Пиндосы будут мухлевать в ЛЮБОМ случае!! Это - их СУТЬ. Главное: вовремя распознать их мухлёж и, м.б., сделать вид, что &quot;поддался&quot;, но при этом ВСЁ повернуть в свою сторону, выгодную России. А потом, с наивным выражением лица (ВВП это умеет!) утверждать, что &quot;мы ничего не нарушали!&quot;. Пиндосня должна сидеть в Ж-ПЕ!! Всегда!! Вместе с ее сателлитами!
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