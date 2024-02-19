ЮРИЙ БАРАНЧИК. ПОЧЕМУ США ЗАПРОСИЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

Юрий Золотарев

Пиндосы будут мухлевать в ЛЮБОМ случае!! Это - их СУТЬ. Главное: вовремя распознать их мухлёж и, м.б., сделать вид, что "поддался", но при этом ВСЁ повернуть в свою сторону, выгодную России. А потом, с наивным выражением лица (ВВП это умеет!) утверждать, что "мы ничего не нарушали!". Пиндосня должна сидеть в Ж-ПЕ!! Всегда!! Вместе с ее сателлитами!