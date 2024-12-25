Бумага в долгах: налоговые обязательства компаний блогера Влада А4 превысили 2,5 млн рублей Евгения КомароваУчрежденные блогером Владиславом Бумагой, известным под псевдонимом Влад А4, компании накопили налоговые и страховые задолженности, превышающие 2,5 млн рублей.
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