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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» второй год подряд вылетает из Кубка лиги после первого матча. Сегодня проиграли «Брайтону», в 2025-м – «Гримсби»

«Брайтон» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги на стадии 3-го раунда (3:2). Это был первый и последний матч команды Майкла Кэррика в этом сезоне турнира.

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