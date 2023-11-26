Слух: Сэм Рэйми в настоящее время является главным кандидатом на роль режисс...

Слух: Сэм Рэйми в настоящее время является главным кандидатом на роль режиссера следующих “Мстителей”Имя Сэма Рэйми уже не в первый раз упоминается в качестве возможного режиссера фильма “Мстители: Секретные войны”, заключительного фильма саги о Мультивселенной, но новый слух дает новую информацию о будущем Marvel Studios.