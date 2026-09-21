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Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов

Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов

РИА Новости/Юрий Кочетков, РИА Новости/Дмитрий Астахов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму IX созыва, продемонстрировавших широкую общественную поддержку государственного курса РФ.

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