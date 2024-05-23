Лидер лейбористов назвал выборы в парламент шансом остановить хаос в Британии

Global Look Press/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab Лидер оппозиционной Лейбористской партии Британии Кир Стармер считает, что парламентские выборы – это шанс для Соединенного Королевства выйти из хаоса.
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