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Лидер лейбористов назвал выборы в парламент шансом остановить хаос в Британии

Лидер лейбористов назвал выборы в парламент шансом остановить хаос в Британии

Global Look Press/Thomas Trutschel/Photothek Media Lab Лидер оппозиционной Лейбористской партии Британии Кир Стармер считает, что парламентские выборы – это шанс для Соединенного Королевства выйти из хаоса.

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