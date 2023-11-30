Евгения Медведева считает, что о Романе Костомарове снимут достойное кино

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, который перенес тяжелую болезнь и ампутацию, было бы намного тяжелее, если бы с ним не было супруги Оксаны Домниной, считает фигуристка Евгения Медведева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии