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Отечественный самолет «Суперджет» взлетел

Отечественный самолет «Суперджет» взлетел

Прошли испытания российских двигателей ПД-8. Тестовый образец впервые поднялся в воздух. фото: Объединенная авиастроительная корпорация16 марта 2025 года в небе над Комсомольском-на-Амуре состоялся полет, который стал особым этапом в развитии отечественной авиации.

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