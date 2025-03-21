Отечественный самолет «Суперджет» взлетел

Прошли испытания российских двигателей ПД-8. Тестовый образец впервые поднялся в воздух. фото: Объединенная авиастроительная корпорация16 марта 2025 года в небе над Комсомольском-на-Амуре состоялся полет, который стал особым этапом в развитии отечественной авиации.