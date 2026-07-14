Оперный триумф на тверской сцене: названы победители Международного конкурса им. С. Я. Лемешева

В Твери ярко завершился V Международный конкурс молодых оперных певцов имени С. Я. Лемешева — финальным аккордом стал Гала‑концерт лауреатов, который прошёл 10 июля на сцене Тверского академического театра драмы — сообщает Министерство культуры Тверской области.