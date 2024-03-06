Автоэксперт Житнухин назвал три самые надежные машины отечественного производства

Самыми надежными российскими автомобилями признали модели марки Lada. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.
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