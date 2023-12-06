Валенки: как их выбрать и с чем носить, чтобы не выглядеть смешно

Конечно, в городе неуместны обычные "катанки" - производители предлагают модели на подошве. На маркетплейсах и интернет-магазинах много вариантов – от полуспортиных (со шнуровкой или на липучках) до нарядных, с вышивкой и разным декором.
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