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Китай достиг поверхности Марса

Китай достиг поверхности Марса

Китайцы смогли успешно посадить свой аппарат на Марсе, став 3-й страной после СССР (Марс-3 достиг поверхности Марса в 1971 году) и США (Викинг-1 достиг поверхности Марса в 1976 году), которые смогли обеспечить мягкую посадку на Марсе самостоятельно.

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