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Как надо отвечать на вопросы американских журналистов. Объясняю на примере Путина

Как надо отвечать на вопросы американских журналистов. Объясняю на примере Путина

Бедность не порок "Кто как обзывается, тот так сам называется," - любит иногда приводить детсадовскую истину Владимир Путин.

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Сергей Сидоров
ВВП - мастер пресс конференций. Коррупцию бы еще прижал.
Владимир Алексеев
Коррупция это наше фсё
Владлен
Так она же . "Руководящая и направляющая.."!!!
Владимир Алексеев
А между тем цена на бензинчик прыгнула за полтинник - 50 р 30 коп. Вот бы кроме ответов ещё б страной занялся.
Сергей Гре_в
Велосый пед и самый кат никто пока не запретил.. А если любишь кататься, люби и бензинчик покупать.. кхе-кхе.. нехер присаживаться на заморские штучки-дрючки..
Владимир Алексеев
Заморские штучки дрючки потребляют 4.5 - 5 л на сотню, а наши кирпичи самые экономичные от 12 л. Но вопрос в другом, подпрыгивает цена на все, удорожаются перевозки. Слава, слава, слава. Да здравствует очередной дворец Сечина.
Владимир Самойленко
Путин страной и так занимается. он страну снаружи защищает. и я ни разу не видел на Путине трико с большой буквой S. так шо начни с себя. займись страной.
Владимир Алексеев
И как я должен заняться страной? С кого начать кого к стенке поставить?
Владимир Самойленко
с таким подходом лучче застрелись. идиотов, кроме тебя, и так до вышеколен. зеля вон с такимже подходом скоро страну совсем потеряет. хотя она уже пиндосам продана.
Владимир Самойленко
и де ж ты видел катерпиллер с 4.5 литра на сотню? или ты перевозки на жуке производишь?
Владимир Алексеев
Приус Альфа, C-HR. Первая у меня вторая у жены. Я лучше на вторичке японской ездить буду, чем на российскую машину пересяду.
Мария
Путин умница. Пиндосам, небось стыдно за своего президента-маразматика.
Мстислав Водяной
Путин не плохо делает своё дело в международной политике и пусть делает, А вот, что сделано нашим Правительством внутри страны по повышению экономического развития и роста благосостояния народа хотелось бы услышать и увидеть?.
Ирина
Хорошая внешняя политика руководителя Государства -это когда у Государства есть много "дружественных режимов ", а у путинской России "кругом враги ".
Wladimir Соснин
А как надо отвечать президенту на вопросы своих граждан в том числе и не очень удобные? Например мужик в одном поселении жаловался что почему дорог мол нет и ездить на своей автомашине невозможно? Ответ! Зачем же Вам тогда автомашина,если дорог нет? А где так еще могут ответить первые лица как не в России?
Владлен
Из обнуленного . "Не дождетесь"!!!
Александр Воронцов
Медвед в этом ...преуспел
Мстислав Водяной
Девонька! Заруби себе на носу, что между государствами никогда не было, нет и никогда будет дружбы, какой бы режим в стране не существовал. Государства могут создавать временные или долгосрочные экономические или военные союзы, но не более. И только тогда, когда им это выгодно.
Альбина Колесникова
всё правильно Путин отвечает и не стоит вам задавать глупые вопросы.
Евгений Пакалин
автор вам кремль сколько платит за пропаганду? ответы вообще не в тему.вопрос был по сути о фонде борьбы с коррупцией а вы привели бред про детей с зажигалками.у вас таких проплаченных,у власти путин с компанией угробил экономику нашей страны ,а виноваты сша.
Владлен
Из Автора. "Почему вы этого боитесь и чего вы боитесь?" Так почему же он и они так боятся???
TAYPAN
Как надо отвечать американским журналюгам, да и самим америкосам, когда оные лезут своим дерьмовым языком, своей дерьмократией, и не только, в наши чисто внутренние дела ??? Да, пошли ВЫ пендосы, в свою любимую ЗАДницу, ну и в ПЕРЕДНИЦУ !!! Задолбали вы упыри и ублюдки выстраиванием против великой России, всякого рода подлостей, провокаций и санкций. И не живётся же вам моральным уродам в мире и согласии с другими людьми на красивой планете Земля. Вы, как сексуальные маньяки, не всегда могущие добраться до своей жертвы, по ночам занимаетесь мастурбацией, а днём выкладываете бредовые идеи в законопроект своей давно, до мозга костей, прогнившей Америкосии.

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