Депутат Диденко: нужно создать дружины по защите традиционных ценностей

В России следует создать дружины, которые будут защищать традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по местному самоуправлению, депутата от ЛДПР Алексея Диденко, сообщает газета "Коммерсантъ".
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