Депутат Диденко: нужно создать дружины по защите традиционных ценностей

В России следует создать дружины, которые будут защищать традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по местному самоуправлению, депутата от ЛДПР Алексея Диденко, сообщает газета "Коммерсантъ".