Любимова: Евразийская кинопремия не выступает аналогом «Оскара»

Министр культуры РФ Ольга Любимова на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге сообщила журналистам, что Евразийская кинопремия, которую планируют провести в России в 2025 году, не выступает аналогом «Оскара» и будет фокусироваться на разнообразии национального кинематографа.
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