Любимова: Евразийская кинопремия не выступает аналогом «Оскара»

Министр культуры РФ Ольга Любимова на полях международного экономического форума в Санкт-Петербурге сообщила журналистам, что Евразийская кинопремия, которую планируют провести в России в 2025 году, не выступает аналогом «Оскара» и будет фокусироваться на разнообразии национального кинематографа.