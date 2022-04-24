Ронни О’Салливан стал рекордсменом чемпионатов мира по количеству выигранных матчей и выходов в 1/4 финала

Английский снукерист Ронни О’Салливан установил два новых рекорда на чемпионате мира в Шеффилде. В матче 1/8 финала О’Салливан обыграл Марка Аллена из Северной Ирландии (13:4) и в 20-й раз в карьере вышел в 1/4 финала турнира.