Nidal Hasan's firing squad execution will be 'public,' Hegseth says

U.S. Defense Secretary Pete Hegseth said the execution of a former military doctor who killed 13 people in a mass shooting in 2009 would be "public.
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