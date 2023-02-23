«Чикаго» выменял Зайцева у «Оттавы»

«Чикаго» и «Оттава» произвели обмен с участием защитника Никиты Зайцева. «Блэкхокс» получили 31-летнего россиянина, а также выборы во 2-м раунде драфта-2023 и в 4-м раунде драфта-2026 в обмен на будущую компенсацию.
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