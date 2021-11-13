Российские фигуристы одержали серию побед на этапе Гран-при в Японии

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями соревнований по танцам на льду. Золото также у Анастасии Мишиной и Александра ГаллямоваВ Токио проходит турнир «NHK Трофи-2021» — четвертый этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию.