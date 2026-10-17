В рейтинг Elsevier попали четыре специалиста, связанных с Яндексом, Сколтехом и СПбГУ Четыре российских специалиста, связанных с Яндексом, Сколтехом и СПбГУ, вошли в топ-1% мировых исследователей в области искусственного интеллекта и обработки изображений по итогам 2025 года.
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