Евросоюз принял 14 пакет санкций против России

Совет Евросоюза утвердил 14 пакет санкций в отношении России. В него включены ограничения на транзит сжиженного природного газа из РФ через порты Европы, а также санкции против 116 физических и юридических лиц.
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