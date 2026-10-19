Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права проведения этапа Кубка мира 2027 года из-за ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов.
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