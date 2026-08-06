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Тренер сборной Узбекистана Каннаваро рассказал о «крысе» в команде на ЧМ-2026

Тренер сборной Узбекистана Каннаваро рассказал о «крысе» в команде на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро заявил, что во время чемпионата мира (ЧМ) 2026 года в национальной команде был человек, который передавал недостоверную информацию о работе тренерского штаба.

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