Доцент Вознесенский: «мышиная лихорадка» может обернуться комой

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Москве 24», что заражение «мышиной лихорадкой», или геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, может привести к острой почечной недостаточности, инфекционно-токсическому шоку и даже коме.
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