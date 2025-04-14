Доцент Вознесенский: «мышиная лихорадка» может обернуться комой

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал «Москве 24», что заражение «мышиной лихорадкой», или геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, может привести к острой почечной недостаточности, инфекционно-токсическому шоку и даже коме.