Тренировку по РХБ защите провели с военнослужащими по призыву на военной базе ЮВО в Абхазии

Новобранцы тренировались в скорости надевания противогаза, общевойскового защитного комплекта. Особое внимание было уделено подготовке войсковых приборов химической разведки ДП-5В и ВПХР, а также индивидуальных дозиметров ИД-1.
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