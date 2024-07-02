Суд арестовал главу акционерного общества «Уральские заводы» Василия Мусина за хищение денег, выделенных предприятию по линии гособоронзаказа для нужд МВД РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Суд арестовал главу акционерного общества «Уральские заводы» Василия Мусина за хищение денег, выделенных предприятию по линии гособоронзаказа для нужд МВД РФ.
Свежие комментарии