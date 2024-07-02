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Екатеринбург и мир

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Суд арестовал главу акционерного общества «Уральские заводы» Василия Мусина за хищение денег, выделенных предприятию по линии гособоронзаказа для нужд МВД РФ.

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