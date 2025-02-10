Призыв американского бизнесмена Илона Маска закрыть в США «Радио свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) и «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) связаны с тем, что они пропагандировали не внешнюю политику Соединенных Штатов, а идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов.