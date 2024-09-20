Путин на Совбезе предостерег от разжигания новых конфликтов

История в современном мире мотивирует конфликты между странами. Поэтому президент России Владимир Путин вынес тему объективной трактовки исторических событий на обсуждение с постоянными членами Совбеза, объяснил URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии