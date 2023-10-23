Специалист МТС Бийчук: ответные звонки на незнакомые номера стимулируют спамеров

Количество спам-звонков россиянам увеличилось на треть. Отвечать на них или перезванивать не стоит, потому что это лишь подстегнет спамеров, заявил РИА «Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
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